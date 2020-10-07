В Тюменской области скончался еще один пациент с коронавирусом

14:50 07 октября 2020
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Фото: yanao.ru

За последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Тюменской области зарегистрировано 105 новых случаев заболевания. Всего на территории региона зафиксировано 10 162 случаев COVID-19.

За минувшие сутки 31 человек выздоровел, за весь период выздоровели 7 786 человек. 16 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 1 169 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 078 человек находятся на перевахтовке.

"Несмотря на предпринятые усилия, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне тотальной вирусной пневмонии и нескольких хронических заболеваний скончался 61-летний мужчина. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 42 пациента с коронавирусом", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровело 995 275 человек.

Теги: коронавирус , статистика
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