Роспотребнадзор: в Тюменской области не планируют закрывать общественные места

13:15 07 октября 2020
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Продолжение: В Тюменской области скончался еще один пациент с коронавирусом

В настоящее время вопрос о введении карантина и закрытии общественных мест не рассматривается, сообщает региональный оперштаб по профилактике коронавируса со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В регионе усилен контроль за выполнением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период сохранения угрозы распространения COVID-19, отметили в управлении.

"Еженедельно проходят рейды по контролю за соблюдением профилактических мер в общественном транспорте, включая соблюдение масочного режима гражданами. Контрольные мероприятия будут продолжаться в усиленном режиме", — сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Теги: коронавирус
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