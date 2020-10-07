Роспотребнадзор: в Тюменской области не планируют закрывать общественные места

В настоящее время вопрос о введении карантина и закрытии общественных мест не рассматривается, сообщает региональный оперштаб по профилактике коронавируса со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В регионе усилен контроль за выполнением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период сохранения угрозы распространения COVID-19, отметили в управлении.

"Еженедельно проходят рейды по контролю за соблюдением профилактических мер в общественном транспорте, включая соблюдение масочного режима гражданами. Контрольные мероприятия будут продолжаться в усиленном режиме", — сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.