Полсотни тюменцев, вернувшихся из заграничного отпуска, заболели COVID-19

За последние трое суток среди жителей Тюменской области наметился рост количества заболевших коронавирусом.

С начала недели у 14 человек, вернувшихся из отпуска в Турции, выявлена коронавирусная инфекция. Всего 51 житель региона, вернувшийся из отпуска за границей, заболел COVID-19.

"С 1 августа в регион прибыло 9329 жителей, из них 9180 прошли обследование в течение трех дней после возвращения и разместили результаты тестирования на портале госуслуг. 149 граждан нарушили сроки обследования. На лиц, нарушивших требование постановления главного государственного санитарного врача, составлены протоколы об административном правонарушении", — сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Жителям области напоминают, что прибывшим из-за рубежа россиянам в течение трех дней после возвращения необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Затем самостоятельно разместить результат на едином портале государственных и муниципальных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Прохождение гражданами РФ обследования на территории иностранного государства не освобождает от обязанности пройти обязательное обследование на территории России.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.