В Тюменской области скончался 82-летний мужчина с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 130 новых случаев заболевания в Тюменской области. Всего на территории региона зарегистрировано 10 875 случаев COVID-19.

"Несмотря на усилия врачей скончался мужчина 82 лет от острой респираторной недостаточности на фоне субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Также за сутки 32 человека выздоровели, за весь период выздоровели 7931 человек. 17 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 1340 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 763 человек находятся на перевахтовке.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.