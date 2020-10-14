Тюменские и тобольские монастыри закрыты для посещения прихожанами

17:48 14 октября 2020
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Решение приостановить посещение Свято-Троицкого мужского и Богородице-Рождественского женского в Тюмени, Свято-Знаменского Абалакского мужского и Иоанно-Введенского женского в Тобольском районе принято в целях предотвращения распространения коронавируса.  Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Тобольской митрополии.

Митрополит Димитрий призвал прихожан к усилению домашней молитвы, и при любых признаках болезни избегать общественных мест, в том числе храмов.

11 октября областной ОперШтаб со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщил, что в Тюменском Свято-Троицком мужском монастыре зарегистрировано два случая COVID-19, в Абалакском Знаменском монастыре – один случай.

Теги: коронавирус , митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий , Тобольская митрополия
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