Тюменские и тобольские монастыри закрыты для посещения прихожанами

Решение приостановить посещение Свято-Троицкого мужского и Богородице-Рождественского женского в Тюмени, Свято-Знаменского Абалакского мужского и Иоанно-Введенского женского в Тобольском районе принято в целях предотвращения распространения коронавируса. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Тобольской митрополии.

Митрополит Димитрий призвал прихожан к усилению домашней молитвы, и при любых признаках болезни избегать общественных мест, в том числе храмов.

11 октября областной ОперШтаб со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщил, что в Тюменском Свято-Троицком мужском монастыре зарегистрировано два случая COVID-19, в Абалакском Знаменском монастыре – один случай.