В Тюменской области скончался еще один пациент с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них в Тюменской области — 133 новых случая заболевания. Всего на территории региона зафиксировано 11 139 случаев заболевания COVID-19.

"Несмотря на усилия врачей, скончался 71-летний мужчина от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончалось 50 пациентов с коронавирусом", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Также за сутки 30 человек выздоровели, за весь период выздоровели 7 990 человек. 22 пациента из общего числа болеющих на ИВЛ. 1 479 человек остаются под медицинским наблюдением, 1741 человек находится на перевахтовке.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.