В Тюменской области 136 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Тюменской области выявлено 136 новых случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 11 411 человек. 8 062 их них выздоровели, в том числе 37 за последние сутки.

Из общего числа болеющих 23 пациента находятся на ИВЛ. 1 532 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 741 находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 51 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В целом по России за сутки выявлено 14 922 новых случая коронавируса, с начала пандемии - 1 384 235 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 002 летальных исхода, выздоровели 1 065 199 человек.