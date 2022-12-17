Как восстановить здоровье после респираторных заболеваний, рассказали тюменцам

Вирусы гриппа и COVID-19 имеют сходные симптомы, способ передачи, течение болезни и, самое главное, последствия перенесенного заболевания. Как отмечают специалисты, оба теперь уже сезонных вируса могут протекать как бессимптомно, так и в тяжелой форме, особенно опасной в вопросе нарушений функционирования сразу многих систем организма.

Главным отличием коронавируса от гриппа является так называемый постковидный синдром, продолжительность которого может составлять от полугода и более.

– Наиболее часто пациентов беспокоит одышка, слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, кашель и боль в груди. Реже встречается выпадение волос, проблемы с обонянием и вкусом. Некоторые пациенты, перенесшие ковид, жалуются на проблемы со сном и беспричинное чувство тревоги, – рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" руководитель реабилитационной службы ОЛРЦ "Градостроитель", заслуженный врач РФ Наталья Сопко.

– Люди, переболевшие коронавирусом, не выходят из больниц абсолютно здоровыми. В зависимости от последствий перенесенного заболевания лечащий врач определяет, куда направить пациента согласно шкале реабилитационной маршрутизации. Это может быть амбулаторная реабилитация, стационарная или телереабилитация. Перечисленные мероприятия проводят в условиях центра "Градостроитель", – прокомментировала специалист.

Дневной стационар подходит пациентам, не восстановившим после болезни привычную степень активности, связанную, например, с управлением транспортным средством, работой и так далее. Но при этом обычная физическая нагрузка не вызывает у них выраженной утомляемости, одышки и потливости.

Во время курса реабилитации пациенты практикуют дыхательную гимнастику, кинезиотерапию и скандинавскую ходьбу. Практикуется электросон, посещение спелеокамеры и ингаляции с лекарственными средствами. Все упражнения и методики направлены на восстановление функций дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем, опорно-двигательного аппарата и в целом стабилизации психо-эмоционального состояния человека.