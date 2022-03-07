Тюменцам рассказали, как собака может помочь восстановиться после COVID-19

Воспаление легких и другие осложнения из-за коронавируса могут серьезно сказаться на здоровье даже после выздоровления. Полное восстановление может занять несколько месяцев.

Владельцам собак в этом плане очень повезло, ведь можно совместить воспитание питомца и восстановление после болезни. В кинологической федерации редакции Megatyumen.ru рассказали, как собака может помочь восстановиться после COVID-19.

- Собака – это не только лучший друг, она может быть отличным тренером и мощным вдохновляющим рычагом: с питомцем необходимо гулять ежедневно, отказаться от прогулки нельзя. Рекомендую совмещать приятное с полезным на прогулках. Занимаясь спортом с собакой, вы не только прекрасно проводите время и лучше узнаете своего четвероного друга, но также укрепляете иммунитет, восстанавливаетесь после перенесенного заболевания. Те, кто переболел коронавирусной инфекцией, зачастую страдают от одышки и слабости. Прогулки, легкий кросс и несложные упражнения с собакой помогут постепенно прийти в форму. Конечно, перед этим нужно проконсультироваться с врачом, но даже потратив чуть больше времени на прогулку по парку или лесу с собакой, вы помогаете своему организму, - отметил кинолог Владимир Голубев.

Однако перед тем, как начинать занятия и восстановление, необходимо проконсультироваться с врачом. Главное – не навредить. Если у вас нет противопоказаний к активностям, вы можете присмотреться к спорту с собаками.

Аджилити

Это спортивная дисциплина по преодолению набора препятствий. Собака преодолевает их, а хозяин управляет собакой. Если ваш питомец действительно увлечется преодолением препятствий, вы не сможете стоять на месте: собака будет помогать вам возвращаться в прежнюю физическую форму, благодаря тому, что вам необходимо следовать за питомцем, управляя и подсказывая ему.

Каникросс

Это легкоатлетический кросс в паре с собакой. Любителям можно попробовать бег с собакой на обычном поводке. Прежде чем начать бегать с собакой, попробуйте увеличить продолжительность прогулок, затем, постепенно увеличивайте темп ходьбы и только после этого пробуйте начинать пробежки вместе с собакой. Будьте внимательны к нуждам питомца, не принуждайте его к бегу. Если вам и вашему любимцу понравится эта активность, в будущем вы можете всерьез заняться этой дисциплиной.

Упражнения

Бросание мяча (даже обычное бросание мяча заставит ваш организм работать в темпе, который задает ваша собака, во время броска вы будете разминаться и тренировать не только мускулатуру, но и легкие);

Длительная прогулка по парку или лесу (если у вас есть возможность, лучше отправляйтесь с собакой за город, чтобы подышать чистым воздухом на прогулке).

Специалисты напоминают, что активные нагрузки нельзя начинать сразу. Даже интенсивные прогулки с собакой нужно постепенно, сообщила Мегатюмень.