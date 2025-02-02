Тюменский врач рассказала о последствиях коронавируса

Врачи до сих пор сталкиваются с последствиями коронавируса. Он ударил по всему организму, в том числе по почкам. По данным китайских исследователей, почти у каждого второго перенесшего коронавирусную инфекцию, выявляется белок в моче.

Врач-нефролог Тюменского кардиоцентра Мария Алекперова рассказала, что по прошествии пять лет с начала пандемии, нефрологами во всем мире накоплен значительный пласт знаний в отношении влияния ковида на работу почек, - сообщает АиФ-Тюмень.

"По статистике, как минимум у 30% перенесших ковид в дальнейшем выявляется нарушение работы почек, а у 50-60 % осложнения касаются мочевыделительной системы, - говорит доктор. - В моей же практике за время пандемии я отметила более быстрое прогрессирование почечной недостаточности у изначально скомпрометированных по хронической болезни почек (ХБП) пациентов и появление большего чем раньше вновь выявленных ХБП. Так же чаще стали встречаться случаи острого почечного повреждения с переходом в ХБП. У некоторых пациентов ковид стал лакмусовой бумажкой для проявления ранее скрытых и вялотекущих нарушений мочевыделительной системы", - объяснила врач.