О погодных рисках весны стоит помнить тюменским автомобилистам

На федеральных и региональных автодорогах пройдут разъяснительные мероприятия о необходимости выбора скорости с учетом дорожных и погодных условий, осадков и видимости.

В условиях неустойчивой погоды водители должны быть особенно внимательны и не торопиться со сменой зимней резины на летнюю.

"Важно, чтобы каждый водитель понимал, что погодный фактор играет очень большую роль. Погода ежедневно преподносит сюрпризы в виде дождя, снега, и даже гололеда, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Когда водители не учитывают тормозной путь, состояние дорожного покрытия и неправильно выбирают дистанцию, происходят такие виды ДТП, как наезды на препятствия, на стоящие транспортные средства", - отметил Андрей Миллер.

В этом году на дорогах Тюменской области произошло 476 ДТП, в них погибли 45 человек, 642 ранены. Каждая десятая авария связана с наездом на препятствие из-за неправильного выбора скоростного режима, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.