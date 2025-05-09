О выборе кошачьего наполнителя рассказал ветеринар

Ветеринар Игорь Волков считает, что все зависит от нескольких факторов.

– Есть три основных типа наполнителя: комкающийся – превращающийся в твердые комки от контакта с жидкостью, минеральный – впитывает влагу, но не образует комков, древесный – из опилок, кукурузного крахмала, который экологичен и биоразлагаем. Есть еще селикагелевые наполнители, которые можно менять всего 1-2 раза в месяц, но стоят они дорого, и некоторые кошки могут их бояться из-за трескающего звука при использовании, – пояснил специалист.

Прежде всего хороший наполнитель должен эффективно нейтрализовать запахи, а также образовывать поменьше пыли или вовсе обходиться без нее. Далее идет экологичность, цена и расход – как часто нужно его менять. Большая часть этих свойств зависит от типа, поэтому важно ориентироваться на предпочтения кошки, так как им может нравится определенная текстура или запах.

Важен также размер гранул. Питомцам с длинной шерстью лучше всего подойдут наполнители с большими гранулами, так как они меньше приливают к шерсти, - сообщает Мегатюмень.

– Если вы хотите удобство при уборке – берите комкующийся наполнитель. Для экологичного подхода – древесные или кукурузные варианты. Для длительного использования – селикагелевые кристаллы, – уточнил ветеринар.