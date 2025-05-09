Рекорд года по покупкам в магазинах установили тюменцы

16:37 09 мая 2025
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По данным Росстата, 57 млрд 369,7 млн рублей потратили жители Тюменской области в магазинах за месяц. Общий чек за март стал рекордным в 2025 году.

В марте прирост за год составил 2,8%. По динамике Тюменская область на втором месте после Челябинской области. В минусе (до 2%) оказались Курганская и Свердловская области.

В январе оборот розничной торговли составил 53 млрд 733,7 млн рублей, в феврале — чуть меньше: 52 млрд 433,5 млн рублей.
В 2024 году максимальные значения зафиксированы в последнем квартале: более 57 млрд рублей в октябре и ноябре, а также традиционный предновогодний бум — более 64,5 млрд рублей, - сообщает Вслух.ру.

Теги: покупки
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