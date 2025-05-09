Чем украсить сад, рассказали тюменцам

О многолетних цветах, которые можно высаживать на альпийскую горку, рокарий (ландшафтная композиция из камней и растений) или создавать низкий цветник, рассказала садовод Нина Щербакова.

Крылотычинник круглолистный (этионема). Низкорослый вечнозеленый многолетник высотой около 5 см, почвопокровник. Цветение обильное, с апреля до сентября. Цветки мелкие, розовые, собраны в соцветия-грозди, имеют легкий приятный аромат. Растение солнцелюбивое, морозоустойчивое. Предпочитает дренированные, сухие каменистые, известковые или песчаные почвы. Не выносит застоя воды, избыточной влажности.

Драба (крупка) – многолетнее вечнозеленое растение высотой 5–10 см. Листики мелкие, линейные, плотные, собраны в радиальные розетки. Кисть содержит от 4 до 20 ярко-желтых четырехлепестковых цветков диаметром 1–1,5 см. Цветение приходится на май. Драбу не рекомендуют объединять с другими цветами, так как более крупные соседи легко задавят эту крошку. Очень легко вырастить ее из семян.

Шлемник восточный – многолетнее растение высотой около 10 см. Побеги полегающие, опушенные, одревесневшие у основания, могут достигать 30 см в длину. Листья серо-зеленые, овальные, с зазубренным краем. Цветы могут быть желтой, красной или розовой расцветки. Имеют вытянутую форму длиной 15–30 мм с нижней и верхней губой. Цветение приходится на май – июнь.

Джефферсония сомнительная (веснянка). Растение из семейства барбарисовых. Относится к садовым первоцветам. Имеет декоративный вид как в пору цветения, так и после него. Высота около 30 см. Начало цветения – конец апреля – первая половина мая. Предпочитает легкую полутень с плодородным, легким грунтом. Бутоны появляются еще до начала роста листьев. Цветки светло-сиреневого цвета с голубым оттенком, простой формы, с округлыми лепестками. Листья оригинальной округлой формы, расположены на длинных черешках, - сообщает Тюменская область сегодня.