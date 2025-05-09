Лучшими в мотокроссе признали тюменцев

На мототреке детской автодороги "Центр детского технического творчества" в Тобольске состоялось первенство Тюменской области по мотоциклетному спорту в дисциплине "Мотокросс".

В соревнованиях приняли участие воспитанники спортивной школы "Старт XXI век". Мотогонщики сражались за лидерство с соперниками из Тобольска, Тобольского района, Ялуторовска. По результатам заездов тюменцы сумели продемонстрировать свое мастерство и пополнить копилку медалей:

Класс 50см3: 1 место - Арсений Утусиков.

Класс 65см3: 1 место - Андрей Утусиков; 2 место - Евгений Бухалко.

Класс 65см3: 2 место - Инсаф Баширов.

Класс 85см3: 2 место - Артем Кузнецов; 3 место - Вячеслав Толстов.

Класс 125см3: 2 место - Артем Еренчинов; 3 место - Глеб Синцов.

В командном зачете победила команда спортивной школы "Старт XXI век".

Соревнования позволили не только определить лидеров, но и выявить сильнейших спортсменов Тюменской области для участия в первенстве Уральского федерального округа по мотокроссу, которое запланировано 17-18 мая 2025 года в городе Каменск- Уральском.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике Администрации г. Тюмени.