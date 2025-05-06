Забег "Бессмертный полк" пройдет 10 мая в Затюменском экопарке

В субботу, 10 мая, традиционный забег "Пять верст" будет посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Тематический забег тюменцы смогут пробежать в комфортном для себя темпе., сообщает депспорта города Тюмени.



Начало мероприятия запланировано на 8:30. Старт в 9:00. Местом забега станет лыжная база (ул. Барнаульская, 17/2).

Тюменцы всех возрастов смогут не только проверить свои силы в беге, но и почтить память героев Великой Отечественной войны. Приятным бонусом для участников субботнего забега станут памятные подарки.

Инструкция регистрации новых участников "Пять верст" здесь.