Жители Тюменской области стали меньше тратить на продукты

По данным Росстата, в Тюменской области увеличивается оборот розничной торговли.

Так, в январе-апреле оборот в рознице составил 221 млрд 513,8 млн рублей. По абсолютному показателю регион на третьем месте в Уральском федеральном округе после Свердловской и Челябинской областей. По динамике — также на третьем месте после Челябинской и Курганской областей.

Самый большой чек 2025 года зафиксирован в апреле — 57 млрд 976,9 млн рублей. Для сравнения: в прошлом апреле жители потратили 53 млрд 361,8 млн рублей.

Основная часть расходов тюменцев идет на непродовольственные товары — за четыре месяца сумма составила 114 млрд 572,5 млн рублей, что больше на 2,7% по сравнению с 2024 годом.

За продукты, напитки и табачные изделия жители заплатили 106 млрд 941,3 млн рублей — на 0,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Исходя из численности населения Тюменской области, каждый житель в среднем потратил в магазинах 34 тыс. 041 руб, в том числе 16 тыс. 434 руб. на еду, напитки и табак, и 17 тыс. 607 руб. — на непродовольственные товары, - сообщает Вслух.ру.