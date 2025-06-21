Кенгуру-альбиносы живут в тюменском центре реабилитации диких животных

В тюменском центре реабилитации диких и экзотических животных "У Лукоморья" живут два кенгуру-альбиноса. По словам ветеринарного врача центра Татьяны Усламиной, у альбиносов отсутствует пигмент, их шерсть абсолютно белая, а глаза - красные.

"Их особенность также в том, что их организм не может защититься от солнечных лучей. Такие животные сами это чувствуют и ограничивают свое пребывание на улице. В самые жаркие дни мы не выпускаем их на выгул, чтобы они не получили солнечные ожоги. Рацион и витамины у них, как у всех остальных представителей вида, без особенностей. Кенгуру любят одуванчики, зеленые листья, сено, фрукты, овощи, зерносмесь", — поделилась Татьяна Усламина.

Самка кенгуру родилась в центре реабилитации диких и экзотических животных два года назад, ее назвали Бетти. Здесь же животное дало потомство. Детеныш тоже оказался альбиносом.

Так как кенгуру в среднем девять месяцев после рождения развиваются в сумке, точная дата появления на свет неизвестна. С момента, когда детеныш начал выбираться из сумки, прошло уже два месяца. Сейчас малыш уже ведет себя как взрослая особь, - сообщает Тюменская линия.