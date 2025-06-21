Психолог рассказала о современных подходах в воспитании

Два видеоинтервью с психологом из регионального центра "Семья" — Катериной Быковой опубликовали в интернете. Специалист затронула две темы: "Токсичная осознанность в воспитании" и "Социальные навыки у ребенка". Видеоролики можно увидеть в сообществе ВКонтакте "Своим примером | онлайн-проект для родителей".

В первом видео Катерина Быкова рассказала о "токсичной осознанности" в воспитании, ее влиянии на детей и способах достижения баланса. Она отметила, что современные родители все чаще обращаются к психологии, чтобы научить детей уважать личные границы, принимать решения и отвечать за их последствия. Однако излишняя осознанность может привести к негативным последствиям, о чем психолог и рассказала в видео.

Во втором ролике психолог озвучила, какие социальные навыки важно развивать с детства. Она перечислила ключевые умения и объяснила, почему они необходимы. Также поделилась рекомендациями о том, как помочь ребенку развивать социальные навыки. Психолог предложила конкретные способы, упражнение и действия, которые могут способствовать этому процессу, - сообщает Мегатюмень.