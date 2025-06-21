Находясь в движении, можно менять свою жизнь

Два месяца назад 63-летняя тюменка перенесла сложный перелом ноги, прошла через операцию по замене сустава. Это заставило ее кардинально изменить жизнь. А помогла ей в этом инструктор-методист по лечебно-физкультурной гимнастике ОКБ № 1 Юлия Хазеева.

"Мышечные движения — это мощный биологический стимулятор жизненных функций организма человека. Для людей после операций на суставе или их замене мы даем специальные тренировки, которые восстанавливают нарушенные функции и человек возвращается к полноценный комфортной жизни", - рассказал врач.

ЛФК помогает при многих заболеваниях: тромбофлебите, гипертонической болезни,колитах, сахарном диабете, плоскостопии, артрозе, ожирении, инсульте. Например, при атеросклерозе, когда ухудшается эластичность сосудов, динамическая лечебная гимнастика способствует очистке сосудов и укреплению сердечной мышцы. А дозированная ходьба — это простое и мощное средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, - сообщает АиФ-Тюмень.