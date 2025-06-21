Участники TNF в Тюмени смогут выиграть до миллиона рублей

Более двух десятков заявок из пяти регионов страны насчитывает Всероссийская премия лучших технологических решений в ТЭК "Территория технологий" в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025. Заявки принимаются до 15 августа 2025 года.

Премия пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Ассоциации "Нефтегазовый кластер". Проекты представлены во всех трех номинациях: "Идея", "Лабораторный прототип" и "Промышленный экземпляр".

По результатам конкурса участники могут получить выигрыш до 1 миллиона рублей. Кроме того, лучшие проекты будут представлены в формате питч-сессии перед ведущими экспертами отрасли из крупных нефтегазовых компаний в деловой программе выставки TNF EXPO. Организаторы отмечают, что участие в премии — это шанс заявить о себе перед ведущими компаниями отрасли, инвесторами и представителями государственных структур, а также получить экспертную оценку и возможность масштабирования проекта.

Заявка на конкурс свободная, без дополнительных сборов. Участвовать могут стартапы, независимые изобретатели, университетские команды, инжиниринговые компании, R&D-центры и действующие промышленные предприятия. "Премия проводится впервые и станет важной частью деловой программы TNF EXPO 2025, - сообщает пресс-служба TNF.