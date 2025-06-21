В Тобольске пройдет Фестиваль гончарного искусства

22 июня с 13.00 до 15.00 в Доме мастеров Тобольска пройдет Фестиваль гончарного искусства, приуроченный ко Дню народных художественных промыслов.

Жители Тобольска издавна занимались кузнечным, скорняжным, сапожным, гончарным, бондарным ремеслами. Здесь процветало кирпичное, изразцовое производство, строительное дело. Каждая хозяйка была мастерицей, умела шить, вязать, вышивать, работать за ткацким станком. Все эти ремесла представлены в музейных залах.

В Доме мастеров рассказывают и показывают, как работали умельцы прошлых лет. А желающие могут и проверить свои силы в изготовлении самых простых ремесленных изделий. Мастер-классы по гончарному и швейному делу, росписи глиняных и деревянных изделий, ковроткачеству и бисероплетению дают возможность не только прикоснуться к удивительному миру сибирского ремесла, но и самостоятельно выполнить свой собственный, неповторимый сувенир.

Для гостей Фестиваля подготовлены интерактивные программы, открытые мастер-классы по созданию и росписи глиняных изделий, демонстрацию работы за гончарным кругом.

Вход свободный. Дополнительная информация по телефону: 8(3456) 26-57-27.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

0+