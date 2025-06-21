Для гостей фестиваля "Колмаковский пряник" подготовят арт-объект

28 июня в 11:00 стартует IV историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник" в Заводоуковске.Он станет частью празднования Дня города, - сообщила в соцсетях глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.
"Убеждена в том, что мы удивим всех гостей нашего праздника пряничным арт-объектом, потому что каждый год он получается интересным. Мы видели и гигантский пряник-псалом, и целую пряничную усадьбу. Что будет в этом году — небольшой секрет. Все сюрпризы увидим непосредственно в день проведения", — поделилась она.
Фестиваль "Колмаковский праздник" развернется в Центральной парке Заводоуковска. В программе — пряничные гуляния, концерты, иммерсивный спектакль "Скоморошина". Гости смогут попробовать домашние пряники из печи. Мастер Александр Старынин покажет, как нужно вырезать пряничную доску.
Посетителей фестиваля ждут гастрономические и творческие мастер-классы. Так, жители и гости Заводоуковска больше узнают о кармацкой росписи. Разгадать тайну ингредиентов, отгадать меру патоки предложат в ходе квеста "Секрет колмаковского пряника".
Среди мастеров-пряничников проведут конкурс "Кулинарный профи".
Бойкая ярмарка развернется в шатрах. Здесь обещают широко представить народное мастерство.
В залах краеведческого музей по случаю фестиваля откроется выставка кармацкой росписи, где представят работы Ольги Отрадной. Именно она стала автором изящного рисунка, украшающего упаковку Колмаковского пряника, - сообщает Тюменская линия.
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