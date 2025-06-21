О пользе селфи рассказала психолог

21 июня отмечается День селфи. Это хобби - мощный инструмент для исследования своего внутреннего мира, утверждает психолог и арт-терапевт Ольга Круглова. Фотография фиксирует мгновение, но при этом позволяет работать с образом через трансформацию, анализ и творческую переработку. Эти техники помогают лучше понять себя и свои скрытые эмоции.

– Один из самых простых, но глубоких методов – это фотодневник эмоций. В течение недели или месяца делайте селфи в разных состояниях – радостные, грустные, задумчивые, уставшие. Не старайтесь выглядеть идеально, важно запечатлеть настоящие эмоции. Позже пересмотрите фотографии и проанализируйте: какие состояния преобладают? В каких ситуациях появляется напряжение, а когда вы чувствуете себя свободно? – объясняет технику Ольга.

Анализировать можно не только фотографии самого себя, но и окружение, предметы – если в вашей галерее много снимков-отчетов и счетчиков, то, вероятно, вам пора отдохнуть и сменить обстановку. Если ваших изображений практически нет, то это тоже повод задуматься. Люди фотографируют то, что им важно или то, что заставляет смеяться, удивляться. Тогда почему нет своих собственных фото? Насколько много места вы занимаете в своей жизни?

– Для глубокой работы с внутренними страхами или ограничениями подойдет "Теневое селфи". Сфотографируйте себя в контровом свете (так, чтобы лицо было в тени), а затем "проявите" эту тень — дорисуйте, раскрасьте или дополните коллажем. Что скрывается в этом темном пятне? Какая часть вас не хочет показываться на свет? Эта техника помогает безопасно исследовать подавленные эмоции и интегрировать их в свою личность, – отмечает арт-терапевт.

Попробуйте, и вы можете обнаружить, что селфи – это не просто "фото на память", а окошко в ваш внутренний мир, - сообщает Тюменская область сегодня.