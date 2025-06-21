В Тюменской области появляется больше кинологов

21 июня отмечают День кинологических подразделений МВД. За последние шесть лет тюменский Центр кинологической службы УМВД РФ по Тюменской области нарастил число специалистов-кинологов, задействованных в разведении уже своих породистых служебных собак.

В тюменском центре содержится четыре вида служебных собак, которые по своим деловым качествам делятся на несколько направлений: поиск по запаховому следу, целевой поиск наркотиков, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и трупных останков.

– Ищут криминальные тела и останки три собаки (два охотничьих дратхаара и немецкая овчарка), которые успешно справляются со своей задачей. Например, в ходе уже раскрытого убийства женщины на бытовой почве в Тюменском районе следствие организовало поиски разбросанных убийцей частей расчлененного тела. Овчарка успешно справилась с заданием. А недавно по аналогичной схеме она нашла в болоте доказательства еще одного жестокого убийства. Если оперативно-розыскные мероприятия проходят в предполагаемой следствием местности, то собаки обязательно выполняют поставленную задачу, – рассказал корреспонденту издания начальник тюменского Центра кинологической службы УМВД РФ по Тюменской области Игорь Кривошеев.

Немецкая овчарка Логан (по паспорту Марвел Юнион Ласкер) на днях выходит в отставку. За восемь с половиной лет безупречной службы на счету этого хвостатого полицейского множество раскрытых краж, грабежей и даже мошенничество, - сообщает Тюменская область сегодня.