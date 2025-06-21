В Тюменской области появляется больше кинологов

13:13 21 июня 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

21 июня отмечают День кинологических подразделений МВД. За последние шесть лет тюменский Центр кинологической службы УМВД РФ по Тюменской области нарастил число специалистов-кинологов, задействованных в разведении уже своих породистых служебных собак.

В тюменском центре содержится четыре вида служебных собак, которые по своим деловым качествам делятся на несколько направлений: поиск по запаховому следу, целевой поиск наркотиков, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и трупных останков.

– Ищут криминальные тела и останки три собаки (два охотничьих дратхаара и немецкая овчарка), которые успешно справляются со своей задачей. Например, в ходе уже раскрытого убийства женщины на бытовой почве в Тюменском районе следствие организовало поиски разбросанных убийцей частей расчлененного тела. Овчарка успешно справилась с заданием. А недавно по аналогичной схеме она нашла в болоте доказательства еще одного жестокого убийства. Если оперативно-розыскные мероприятия проходят в предполагаемой следствием местности, то собаки обязательно выполняют поставленную задачу, – рассказал корреспонденту издания начальник тюменского Центра кинологической службы УМВД РФ по Тюменской области Игорь Кривошеев.

Немецкая овчарка Логан (по паспорту Марвел Юнион Ласкер) на днях выходит в отставку. За восемь с половиной лет безупречной службы на счету этого хвостатого полицейского множество раскрытых краж, грабежей и даже мошенничество, - сообщает Тюменская область сегодня.

Теги: кинологи
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2025