РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы

11:34 24 апреля 2025
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РИА Новости стало официальным фотохост-агентством празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня". 

В заявленном статусе РИА Новости будет снимать ключевые события празднования и поставлять эксклюзивный контент с юбилейных площадок в России. Фотографии будут публиковаться на официальном сайте торжеств may9.ru. Их можно будет бесплатно скачать в высоком разрешении.

Теги: РИА Новости , фотография
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