РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы

РИА Новости стало официальным фотохост-агентством празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня".

В заявленном статусе РИА Новости будет снимать ключевые события празднования и поставлять эксклюзивный контент с юбилейных площадок в России. Фотографии будут публиковаться на официальном сайте торжеств may9.ru. Их можно будет бесплатно скачать в высоком разрешении.