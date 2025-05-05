Более 30 профессиональных водолазов работают в Тюменской области

Фото - https://vk.com/toser_tmn

5 мая в России отмечается День водолаза, в Тюменской области к этому празднику причастны более тридцати водолазов-спасателей Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Профессиональный праздник был учрежден указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2002 году по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств.

По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, за время существования ТОСЭР тюменскими водолазами были проведены сотни поисково-спасательных операций, неоднократно оказывалась помощь в проведении следственно-розыскных мероприятиях. Они обследуют акватории водоемов перед началом купального сезона, а в прошлом году активно работали на паводке в Приишимье.