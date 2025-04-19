Как метеорологические условия влияют на здоровье человека

Клинический психолог Анастасия Рябина рассказала, как природа влияет на наши эмоции.

"Зелень растений, чистое небо и свет от солнца стимулируют выработку эндорфинов и дофамина — гормонов счастья, которые стимулируют активное взаимодействие с окружающим миром. В непогоду или морозные времена года настроение может ухудшаться. Особенно осень, в период осадков, слякоти и серого неба, организм улавливает сигналы, что пора готовиться к зиме. При этом люди со слабым физическим или эмоциональным здоровьем переживают такие времена хуже.

Стоит отметить, что влияние погоды на настроение может отличаться у разных людей в зависимости от их личностных особенностей и биологических ритмов, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Влияние погоды не ограничивается эмоциями, она также может влиять на физическое состояние. Например, резкий скачок атмосферного давления в большую или меньшую сторону оказывает негативное влияние на людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией, сбоями в работе эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Если при каждой смене погоды появляется недомогание и характерные симптомы, это повод посетить врача, — говорит эксперт.