Вернутся ли зарубежные бренды в Россию, ответила тюменский экономист

Многие ждут оптимизации геополитической обстановки в России, отмены санкций, и, как следствие, возвращение иностранных производителей. Кандидат экономических наук Алена Габудина отметила, что условия возвращения зарубежных брендов однозначно поменяются.

По мнению эксперта, последние два-три года показали, как наша экономика прекрасно работала на импортозамещении. За это время отечественные компании достойно показали себя на рынке, - сообщает Мегатюмень.

– В том же объеме, как раньше, иностранные предприятия сразу не вернутся. Но многие потребители, как и сами компании, хотят этого, поэтому часть предпринимателей будет готова выделять площади в торговых центрах, — комментирует Габудина. Она отметила, что в данном случае наше государство будет диктовать свои условия выхода на рынок, поддерживая отечественные предприятия, которые только начинают вставать на "экономические рельсы".

По мнению эксперта, в Тюмени достаточное количество пустующих помещений. – Несмотря на то, что торговые центры Тюмени заместили ушедшие из России бренды, для их возвращения в нашем городе достаточно мест. Что касается будущих цен, зарубежные компании будут ориентироваться на ценовой рынок и на условия, которые выставит государственная политика, – поясняет специалист.