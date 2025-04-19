Нутрициолог рассказала о влиянии энергетиков на организм

Полезны или вредны такие напитки, рассказала нутрициолог Алина Юркова.

– В средней банке энергетика примерно 20–25 гр сахара на 200–250 мл – это приблизительно 90–95 ккал. Вся калорийность обеспечивается за счет углеводов, а точнее свободных сахаров, в нем нет ни белков, ни жиров, – рассказала она.

По рекомендации ВОЗ, из свободных сахаров рекомендуется получать не более 10 процентов калорий от общего рациона, а лучше 5 процентов. Это значит, что среднестатистический человек, питание которого составляет примерно 2 000 ккал в сутки, выпивая 1 банку уже получает 5 процентов свободных сахаров.

В средней банке такого напитка на 200–250 мл содержится около 60–65 грамм кофеина. По рекомендациям ВОЗ здоровому взрослому человеку следует потреблять не более 400 граммов кофеина в сутки, а это примерно 5–6 банок энергетика в день.

Сразу возникнет возражение: это количество достаточно большое, и вряд ли кто выпивает его за сутки. Верно, но, во-первых, люди, употребляющие энергетики, также склонны выпивать большое количество чашек кофе, чтобы получить эффект возбуждения. Например, в одной чашке эспрессо содержится 50–70 граммов кофеина.

Во-вторых, нервная система адаптируется к дозировке поступающего кофеина, соответственно, эффект от него будет слабеть. Значит, человеку захочется каждый раз повышать его количество, чтобы почувствовать прежний прилив сил. Поэтому пара банок энергетика и несколько кружек кофе в день кажутся вполне возможными, - сообщает Тюменская область сегодня.