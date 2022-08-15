В Тюменской области вновь запускают прививочную кампанию от коронавируса

Накануне нового учебного года и в завершение сезона летних отпусков в Тюменской области вновь стартует масштабная прививочная кампания против коронавируса, сообщается на сайте регионального правительства.

Кратно возросшее количество новых случаев заражения в мире и сообщения о новых штаммах заболевания – весомый аргумент, чтобы задуматься о своей безопасности и пройти процедуру вакцинации или ревакцинироваться уже сегодня. Для жителей России она доступна и абсолютно бесплатна, а отечественная вакцина Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") хорошо зарекомендовала себя в Аргентине и Мексике, Казахстане и Венгрии, Венесуэле и Монголии, Иране и Ираке, странах СНГ и государствах Африки. отмечается в релизе.

Благодаря повсеместной деятельности мобильных прививочных пунктов в торговых центрах, спортивных и образовательных учреждениях, выездной работе на крупных предприятиях, вакцинацией удалось охватить более 337 тысяч жителей Тюменской области. И если поначалу горожане действительно отнеслись к массовой вакцинации с опаской, то впоследствии у мобильных пунктов выстраивались очереди из желающих привиться.

Актуальный график работы процедурных кабинетов в медорганизациях и мобильных пунктов вакцинации тюменцам доступен на портале takzdorovo-to.ru