Тюменцы снова перепрофилировали под моногоспиталь Западно-Сибирский медцентр

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Об открытии еще 140 койко-мест для коронавирусных больных сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что наращивание коечного фонда для заболевших коронавирусом - одна из приоритетных задач.

На прошлой неделе Моор сообщил, что в регионе к существующим 2 000 койкам для лечения коронавуируса будет создано дополнительно около тысячи мест. В субботу моногоспиталь на 250 мест принят первых пациентов в реабилитационном центре "Родник". Сегодня возобновил работу госпиталь на 140 койко-мест в Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России (больница водников). Последнее учреждение летом уже работало как моногоспиталь, штат готов бороться с инфекцией и спасать людей, отметил Александр Моор.

Первых пациентов моногоспиталь на базе ЗСМБ принял 21 июня. С 24 августа, в связи со стабилизацией эпидобстановки, вернулся к работе и приему пациентов в штатном режиме.