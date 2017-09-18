Вдоль Ишима наращивают дамбы, чтобы защитить город и села от будущих паводков

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Дамбы вокруг Ишима и муниципалитетов, расположенных вдоль реки Ишим, которые пострадали в 2017 году от паводка, поднимут почти на два метра, сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в пятницу на пресс-конференции в Москве:

"На данный момент часть работ мы ведем, часть - проектируем. После этого паводка принято решение поднять дамбы у города Ишим и те муниципальных образований, которые находятся вдоль реки Ишим, до 11,5 метра".

По словам главы региона, новая высота гидротехнических сооружений даст стопроцентную защиту от паводка. Уровень дамб доведут до норматива в Ишиме и Ишимском районе, а также в селах Абатского, Викуловского и Вагайского районов.

Средства на проведение аварийно-восстановительных работ на разрушенных дамбах в Ишиме, Ишимском, Абатском, Вагайском и Викуловском районах, выделены из федерального бюджета.

Дополнительно ведется проектирование наращивания дамб до безопасных отметок 11,5 м (до этого они были 9,6 м) и увеличению их протяженности. Так, в Ишиме общая протяженность дамб составит 10,8 км (сейчас 9,5 км), сообщает пресс-служба губернатора.