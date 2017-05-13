В Тюменской области срочно укрепляют дамбу вдоль федеральной трассы

Серьезные силы коммунальных служб брошены на укрепление дамбы вдоль федеральной трассы Тюмень-Омск в Абатском районе. Об этом сообщил губернатор Тюменской области на заседании оперативного штаба в Ишиме 13 мая.

"Эта дорога является единственной, соединяющей Тюменскую и Омскую области. Трафик движения по ней - около 10 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас приняты дополнительные инженерные решения. Работа ведется совместно с Росавтодором. Главное для нас – не допустить транспортного коллапса", - акцентировал Владимир Якушев.

Анна Знаменщикова