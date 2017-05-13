Ограничение движения по автодороге Ишим-Сладково вновь продлено

До 22 часов 14 мая продлено ограничение проезда по региональной автомобильной дороге Ишим-Маслянское-Сладково на участке от города Ишима до села Плешково.

Движение между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов осуществляется через автодороги вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную автодорогу Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск.