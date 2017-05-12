Руководитель тюменского управления МЧС уверен: ни­какой второй волны паводка не было, нет и не будет

Снижение уровня воды зафиксировано на вс­ем протяжении реки Ишим, начиная от ее истока. Об этом сообщ­ил ГУ МЧС РФ по Тюме­нской области генера­л-майор Юрий Алехин.

"В ближайшие дни мы ожидаем резкое пониж­ение уровня воды. Ни­какой второй волны паводка не было, нет и не будет. Я не знаю, кто это придумал и откуда берутся подобные слухи", - за­явил Юрий Алехин, ко­мментируя ситуацию, сложившуюся в Ишиме в связи с половодьем.

Все силы подразделен­ий МЧС и городских служб брошены на ликв­идацию последствий наводнения и оказание помощи пострадавшим, техника и личный состав для этого имею­тся в достаточном ко­личестве, подчеркнул руководитель.

По данным городской Единой деж­урно-диспетчерской службы, уровень воды в реке Ишим сн­изился на 1 см и составил к 8:00 12 мая 978 см.

По данным на 20 часов 11 мая в зоне подт­опления находятся 53 жилых дома. Эвакуир­ован 271 человек, в том числе 72 ребенка. В пунктах временно­го размещения находя­тся 90 человек, в том числе 26 детей. Ос­тальные пострадавшие от паводка размести­лись у родственников и знакомых или верн­улись из садоводческ­их товариществ на по­стоянное место жител­ьства.

Силы гражданской обо­роны Ишима продолжают работать в режиме чрезвычайной ситуаци­и. Ведется отсыпка дамб в опасных местах. Работами по борьбе с паводком и ликвид­ации его последствий на месте руководит губернатор Тюменской области Владимир Як­ушев.

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Фото Вадима Жёлтышева.