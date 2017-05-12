Снижение уровня воды зафиксировано на всем протяжении реки Ишим, начиная от ее истока. Об этом сообщил ГУ МЧС РФ по Тюменской области генерал-майор Юрий Алехин.
"В ближайшие дни мы ожидаем резкое понижение уровня воды. Никакой второй волны паводка не было, нет и не будет. Я не знаю, кто это придумал и откуда берутся подобные слухи", - заявил Юрий Алехин, комментируя ситуацию, сложившуюся в Ишиме в связи с половодьем.
Все силы подразделений МЧС и городских служб брошены на ликвидацию последствий наводнения и оказание помощи пострадавшим, техника и личный состав для этого имеются в достаточном количестве, подчеркнул руководитель.
По данным городской Единой дежурно-диспетчерской службы, уровень воды в реке Ишим снизился на 1 см и составил к 8:00 12 мая 978 см.
По данным на 20 часов 11 мая в зоне подтопления находятся 53 жилых дома. Эвакуирован 271 человек, в том числе 72 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 90 человек, в том числе 26 детей. Остальные пострадавшие от паводка разместились у родственников и знакомых или вернулись из садоводческих товариществ на постоянное место жительства.
Силы гражданской обороны Ишима продолжают работать в режиме чрезвычайной ситуации. Ведется отсыпка дамб в опасных местах. Работами по борьбе с паводком и ликвидации его последствий на месте руководит губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Фото Вадима Жёлтышева.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru