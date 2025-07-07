Мальчик на питбайке погиб после столкновения с Infiniti в Тюмени

13-летний школьник на питбайке погиб в Тюмени на пересечении улиц Уездная и Фармана Салманова в результате столкновения с Infiniti.

Предварительно, автомобиль поворачивал на перекрестке налево, питбайк ехал прямо. По свидетельству отца школьника, мальчик ехал на питбайке в микрорайон Новопатрушево играть в футбол, права управления транспортом он не имеет. Предварительно, питбайк сыну купили родители, сообщили в ГАИ ТО.

Прокуратура по факту ДТП проводит проверку.