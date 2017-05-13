Движение по региональной дороге Абатское–Викулово ограничено

07:30 13 мая 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

В связи с подтоплением дороги Абатское–Викулово на участке 5-7 километр возле села Кареглазово проезд для легкового транспорта ограничен на трое суток с 13 мая.

Движение между населенными пунктами двух районов осуществляется через дублирующие автодороги.

Напомним, до 22:00 14 мая закрыта и региональная дорога Ишим–Маслянское–Сладково на участке от города Ишима до села Плешково. Движение между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов осуществляется через автодороги вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную автодорогу Тюмень–Ялуторовск–Ишим–Омск.


 

Теги: ЧС , Абатский район , паводок
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