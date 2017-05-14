Дорога Ишим–Сладково остается закрытой

До 22 часов 17 мая продлено ограничение проезда по региональной автомобильной дороге Ишим–Маслянское–Сладково на участке от Ишима до села Плешково.

Движение между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов осуществляется через автодороги вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную автодорогу Тюмень–Ялуторовск–Ишим–Омск.

Отметим, уровень воды в реке Ишим в районе города снижается и сегодня составляет 965 см - минус 14 см с 12 по 14 мая. Вода уходит вниз по руслу в Абатский, а затем в Викуловский и Вагайский районы.