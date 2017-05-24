Пережившие паводок ишимские дачники не останутся без картофеля

В Ишиме около шестидесяти семей, чьи дачи оказались затоплены во время разлива реки, получили бесплатные участки для посадки картофеля. Площадку в пять гектаров на одной из городских улиц в пользование местным жителям предоставили по решению губернатора области, сообщают в администрации Ишима.

"Всего от ишимцев, чьи домовладения и сады попали в зону затопления, поступило 297 заявок на предоставление участков. Сейчас нарезаны 104 площадью от 3 соток. Многодетным и малообеспеченным семьям стараемся дать участки побольше", —рассказала директор МКУ "Управление имуществом и земельными ресурсами" Татьяна Енотова.

Как сообщают в ГУ МЧС по Тюменской области, вода от ишимских садоводческих товариществ начинает отступать. В ближайшие дни начнут откачивать воду, которая не ушла естественным путем. По словам главы Ишима Федора Шишкина, к аварийно-восстановительным работам в городе привлекут сотрудников МЧС с других территорий. Их задействуют на санитарной очистке и в адресной помощи жителям пострадавших территорий.