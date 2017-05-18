Хозяевам затопленных дач предоставят участки для посадки картофеля

09:15 18 мая 2017
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fruitnews.ru
| Фото: fruitnews.ru

Ишимцы, чьи садовые участки попали в зону затопления, смогут посадить картофель на землях ФГУП "Ишимское".

Местное сельхозпредприятие готово передать во временное пользование порядка 5 гектаров земли.

По данным департамента имущественных отношений администрации города, участки будут предоставляться в районе улицы Ялуторовской.

Как сообщает администрация Ишима, заявления принимаются до 29 мая. Телефоны для справок: 8(34551)7-40-47, 7-40-32 (внутренние 107, 108).

Теги: АПК , Ишим , паводок
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