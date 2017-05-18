Хозяевам затопленных дач предоставят участки для посадки картофеля

Как сообщает администрация Ишима, заявления принимаются до 29 мая. Телефоны для справок: 8(34551)7-40-47, 7-40-32 (внутренние 107, 108).

По данным департамента имущественных отношений администрации города, участки будут предоставляться в районе улицы Ялуторовской.

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