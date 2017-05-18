Сотрудники Тюменского МЧС мониторят ситуацию на Иртыше

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Уровень воды в Иртыше и прогнозы по паводку в Вагайском районе обсудили на очередном заседании оперативного штаба, которое по видеоконференцсвязи провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев вечером 17 мая.

Начальник регионального МЧС Юрий Алехин доложил, что специалисты ведомства с помощью программных продуктов выстраивают модель прогноза повышения уровня воды в Иртыше с учетом информации из Омской области и Казахстана, ситуация в которых может повлиять на уровень подъема воды. ПО его словам, критическая отметка по реке Иртыш в Вагайском районе - 730 см, на сегодня запас составляет 238 см. Губернатор потребовал к 21 часу этого же дня представить полученную аналитическую информацию.

Владимир Якушев: "Пока есть запас по времени, расслабляться нельзя. Если прогнозы будут неблагоприятными, нужно принять все необходимые меры по Вагайскому району. Главная задача - сохранить и спасти все ценное имущество жителей. Все, что можно вывезти, необходимо эвакуировать. В том числе технику: лодки, снегоходы, автомобили, другие ценные вещи, а также сено и дрова. Время для этого есть. И сделать это в наших силах".

Муниципалитет должен срочно определить алгоритм действий и ответственных по каждому поселению, продумать стоянки и места для хранения имущества, организовать вывоз и прием вещей под опись с фотографированием, а также их охрану, отработать другие вопросы, связанные с доставкой продуктов, медикаментов, в случае если территории попадут в зону затопления.

"Если МЧС даст прогноз прихода большой воды, муниципалитет без промедления должен приступить к активным действиям по встрече паводка и к укреплению дамб. Помощь с техникой для перевозки и погрузки имущества граждан, если необходимо, готов оказать регион и МЧС. Пока есть возможность, нужно работать на опережение", - поставил задачу Владимир Якушев.

Напомним, 17 мая режим чрезвычайной ситуации введен в Тюменской, Омской и Кировской областях. Соответствующее решение принято на заседании рабочей группы правительства РФ по чрезвычайным ситуациям.