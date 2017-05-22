В Ишиме разбирают защитные валы и непригодные дома, а в Викуловском районе следят за прибывающей водой

Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области

В Тюменской области к аварийно-восстановительным работам приступили спасатели на территориях, которые освободились от воды после буйства паводка.

Специалисты убирают мусор и разбирают дома, которые уже не восстановить и владельцам которых подыскали новые квартиры. В Ишиме и Ишимском районе убирают временные валы, возведенные для защиты от разлива реки.

"Где есть возможность, начали работу, ждем, когда вода отступит еще сантиметров на 30, тогда начнем порядок наводить в садоводческих обществах, вся необходимая техника для откачки воды, в том числе мощные насосные системы и мотопомпы, имеется", — отметил накануне глава Ишима Федор Шишкин.

Отметим, что по данным на сегодняшнее утро в Ишиме и Ишимском районе подтопленными остаются порядка 50 домов, в Абатском районе в плену воды три дома. Всего в Тюменской области, где с 15 мая действует режим ЧС, все еще подтоплены 6878 нежилых садоводческих участков и эвакуированы 530 человек.

В последние дни уровень воды снижается в реке Ишим в Ишимском и Абатском районе, в селе Вагай уровень Иртыша практически не колеблется — до опасной отметки около 200 сантиметров.

Напряженнее дела обстоят в Викуловском районе. Там вода прибывает значительными темпами, пришлось поднимать дамбу до уровня в 11,5 метров, сообщают в пресс-службе губернатора. На 22 мая вода в реке Ишим в этом районе поднялась до отметки 1081 сантиметр. По прогнозам, на этой неделе вода должна пойти на спад. Сейчас в Викуловском районе подтопленных домов нет.