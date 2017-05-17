Для оставшихся без крова ишимцев ищут новое жилье

После постепенного спада воды в Ишиме и Ишимском районе комплексные бригады предварительно оценили масштабы ущерба от паводка. На сегодняшний день непригодными для проживания признаны 16 домов.

"Сегодня подбирается жилье для переселения. Часть людей уже знают, в какие квартиры они переедут. Один многоквартирный дом, куда планируется переселить пострадавших от паводка, будет сдан в эксплуатацию через месяц", — рассказал Владимир Якушев.

На брифинге по итогам рабочей поездки в Ишим он отметил, что основные усилия направят на восстановление подтопленных территорий. Совместно с МЧС будут наводить порядок в пострадавших от разлива реки садовых обществах и восстанавливать дороги и подъездные пути.

По словам прибывшего в Ишим главы МЧС России Владимира Пучкова, в числе приоритетных мер — восстановление энергетики на участках и адресная помощь людям в очистке территорий от мусора, восстановлении заборов, строений и откачке воды.