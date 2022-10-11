Тюмень проводила первую партию мобилизованных

Первые подразделения, сформированные из мобилизованных тюменцев, после боевого слаживания отправились на один из полигонов Южного военного округа для дополнительной боевой подготовки.

Торжественная отправка бойцов прошла на Центральной площади в Тюмени.

"Пройдут годы, и наши потомки будут бесконечно благодарны за то, что вы делаете для сохранения мира. Мы, работая в тылу, сделаем все необходимое, чтобы позаботиться о ваших семьях", - отметил в обращении к землякам губернатор Александр Моор.

Глава региона сообщил, что в правительстве создан специальный штаб, который будет на постоянной связи с командирами. "И куда бы вас не забросила воинская судьба, мы найдем ваше расположение и привезем необходимое. Так, как мы делаем для наших земляков, которые служат по контракту в именных подразделениях, - пообещал Александр Моор.

Провожали бойцов не только родные и близкие, но представители духовенства.

"Мой отец, который прошел всю Великую Отечественную войну и получил ранения, всегда говорил: самое важное – это солдатская верность, дружба и сплочение. Берегите себя, и тогда вы сбережете наше Отечество и свой народ", - сказал Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

"Вы отправляетесь защищать свою страну, своих родителей, семьи от чумы, как наши отцы защищали нас в свое время. Мой отец воевал во время Великой Отечественной войны, брат прошел Афганистан, я сам – определенные точки, два племянника сейчас находятся на фронте. От имени всех нас, людей, которые любят эту страну, говорю: Россия стояла, стоит и будет стоять. Спасибо вам, что вы сегодня в рядах защитников Отечества", - поблагодарил муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков.

Юные тюменцы вручили командирам подразделений письма-треугольники, которые призваны согревать солдат теплом родного дома.