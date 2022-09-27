В Ишиме прошла отправка призванных по частичной мобилизации в ВС РФ

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Жители Ишима от стен военкомата проводили мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации из Ишима и Абатского района.

"Настрой у земляков боевой. Пожелал всем ребятам успешного выполнения задач и быть достойными продолжателями дела наших отцов и дедов, защищавших в годы Великой Отечественной войны независимость нашей Родины", - сообщил глава города Федор Шишкин.