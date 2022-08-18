В Тюмени вручили три ордена Мужества семьям погибших военных

Церемония передачи государственных наград Российской Федерации семьям военнослужащих Российской армии, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины и посмертно награжденных орденами Мужества, прошла в администрации города 17 августа.

Военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков передал награды членам семьи капитана Сергея Викторовича Морилова, сыну Матвею рядового Александра Николаевича Смирнова, членам семьи матроса Александра Анатольевича Дьякова.

"Память героев пришли почтить их родные и близкие, представители патриотических объединений, военные.

Для меня важно лично пообщаться с семьями военнослужащих", - отметил глава города Руслан Кухарук в своём Telegram-канале.

В июле ордена были вручены семьям Николая Аркадьевича Артемьева, Ивана Александровича Кузьмина, Сергея Олеговича Сидорова, Павла Сергеевича Поварницина, в июне - семьям капитана Григория Константиновича Турубарова и ефрейтора Никиты Владимировича Анциперовича.