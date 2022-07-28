Краснодонские дети приняли участие в спартакиаде тюменских лагерей

Спартакиада детских загородных оздоровительных лагерей и центров Тюменской области прошла 26 июля в "Ребячьей республике", участие в ней приняли ребята из Краснодона и Краснодонского района ЛНР, которые отдыхают на смене в детском центре "Алые паруса".

Это уже третий лагерь, в котором побывали юные краснодонцы за месяц пребывания в Тюменской области, до этих ребят гостеприимно принимали Областной реабилитационный центр "Родник" и центр санаторного типа "Энергетик". Отметим, что группа детей - курсанты Почетной Республиканской Вахты Памяти №1, успешно участвуют в сменах лагеря "Ратники" центра "Аванпост".

На Спартакиаде ребята вошли в состав сборной команды "Алых парусов" и приняли участие в соревнованиях по мини-лапте, ринго, летнему биатлону, мини-футболу, в общекомандном зачете они заняли 3 место.

За приветственным чаепитием с детьми из ЛНР провела встречу президент Ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова, а также члены президиума Ассоциации. Лариса Владимировна поприветствовала ребят, подвела итоги их пребывания на тюменской земле, передала в подарок библиотеку методической литературы и рассказала о планах на будущее. Так, в планах сотрудничество и методическая поддержка в восстановлении лагеря в Краснодоне. Ребята позитивно восприняли такие новости и высказали желание продолжать дружить с Тюменью.

"Алые паруса" - трети лагерь, в котором за месяц успели побывать юные краснодонцы за месяц пребывания в Тюменской области, до этих ребят гостеприимно принимали в "Роднике" и "Энергетике". Еще одна группа детей - курсанты Почетной Республиканской Вахты Памяти №1, успешно участвуют в сменах лагеря "Ратники" центра "Аванпост". отметили в пресс-службе Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".