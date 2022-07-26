Дети Краснодона отдохнули в июле в тюменских лагерях

Месяц пребывания воспитанников Краснодонского учебно-воспитательного комплекса "Забота" в Тюмени подходит к концу. За это время ребята отдохнули в реабилитационном центре "Родник", в оздоровительно-образовательном центре "Энергетик", домой они отправятся из "Алы парусов, сообщает Краснодонская горрайадминистарция.

Помимо отдыха в лагерях, ребята побывали на выездной экскурсии по Тюмени, узнали историю города и историю его основания, посетили музей "Усадьба Колокольниковых", исторический парк "Россия - моя история" и главные достопримечательности города. Незабываемые и положительные эмоции получили ребята при посещении аквапарка. А сегодня трое ребят представляют лагерь "Алые паруса" на четырнадцатой межлагерной спартакиаде оздоровительных лагерей Тюменской области.

"Огромную благодарность воспитанники и администрация Краснодонского учебно-воспитательного комплекса "Забота" выражают организаторам поездки за возможность побывать в таком замечательном городе, отдохнуть, приобрести новых друзей и оставить незабываемые воспоминания, а также самые яркие впечатления в детских сердцах., - пишет пресс-служба администрации Краснодона.

Помимо этого, часть ребят провела активно время в оборонно-спортивном лагере "Ратники" на базе центра "Аванпост". Вместе с тюменцами 20 ребят из Почетной Республиканской Вахты Памяти Пост №1 Краснодонского района Луганской Народной Республики осваивали основы ратного дела, посещали исторические памятники, музеи городов Тюмень, Тобольск и Ялуторовск.

В целом в Тюменской области отдохнули 37 краснодонских детей. Судя по ролику, ребятам у нас понравилось и многие хотели бы приехать снова: