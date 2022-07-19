Четыре ордена Мужества вручили в Тюмени семьям военных, погибших при спецоперации на Украине

09:30 19 июля 2022
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Ордена Мужества семьям военнослужащих Российской армии, героически погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 18 июля вручили в администрации Тюмени.

Награды вручены семьям Николая Аркадьевича Артемьева, Ивана Александровича Кузьмина, Сергея Олеговича Сидорова, Павла Сергеевича Поварницина.

В церемонии передачи наград приняли участие начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий  Евмененко, военком  Тюменской области полковник Алексей Куличков, председатель региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников" подполковник запаса Григорий  Григорьев.

"Мы выразили искренние соболезнования и сочувствие родным и близким погибших героев. В своем выступлении я отметил, что встать на защиту Родины – это мужественный поступок настоящих патриотов нашей страны. Наши военнослужащие выполнили свою задачу, оставшись верными воинской присяге. Имена героев навсегда останутся в наших сердцах", - отметил глава города Руслан Кухарук.

Военком передал госнаграды посмертно награжденных родителям и вдовам, глава города выслушал просьбы и пожелания членами семей погибших.

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В июне в администрации города ордена Мужества были вручены семьям капитана Григория Константиновича Турубарова и ефрейтора Никиты Владимировича Анциперовича.

Теги: государственные награды , Минобороны РФ , Руслан Кухарук
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